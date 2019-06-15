Страны СВМДА призвали сохранить статус-кво Иерусалима

Главы государств и правительств стран-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили категорически против любых действий, которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.

"Мы решительно выступаем против любого одностороннего решения, которое может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим", - говорится в декларации, принятой по итогам саммита СВМДА в Душанбе.

В документе участники совещания подтверждают приверженность праву палестинцев на создание независимого суверенного государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

"И мы твердо поддерживаем историческую роль Иорданского Хашимитского Королевства, как хранителя святых мест в священном городе Иерусалиме", - подчеркивается в декларации.

Кроме того, участники совещания выражают серьезную обеспокоенность нынешней финансовой ситуацией в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "Мы призываем все страны увеличить финансовые взносы и искать новые пути и средства для наращивания практического сотрудничества с БАПОР в соответствии с его мандатом", - отмечается в декларации.