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Дальнее зарубежье 15.06.2019 16:12

Корбин призвал британское правительство предоставить достоверные доказательства ответственности Ирана за инцидент с танкерами

Британские власти должны предоставить надежные доказательства предполагаемой причастности Ирана к нападениям на два танкера в Оманском заливе, а не способствовать эскалации ситуации, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

"Без заслуживающих доверия доказательств по поводу атаки на танкеры риторика правительства лишь увеличивает риск войны", - написал он на странице в Twitter.

"Британии следует действовать так, чтобы снижать напряженность в районе (Оманского - ИФ) залива, а не способствовать военной эскалации, которая началась с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана", - отметил он.

В ответ глава МИД Великобритании Джереми Хант раскритиковал слова Корбина.

"Патетично и предсказуемо. От (инцидента) в Солсбери до Ближнего Востока, почему же он не может заставить себя поддерживать британских союзников, британскую разведку или британские интересы?" - написал министр в Twitter.

Накануне Лондон, вслед за Вашингтоном, возложил ответственность за инцидент в Оманском заливе на Иран. При этом в пресс-релизе МИД Великобритании отмечалось, что "можно почти с полной уверенностью" утверждать, что на танкеры в Оманском заливе совершил нападение Корпус Cтражей Исламской революции.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

Впоследствии американские СМИ опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, ИРАН, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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