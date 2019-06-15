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Оборона 15.06.2019 14:18

Министр обороны Азербайджана поручил усилить позиции, наиболее подверженные провокациям врага

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отмечает высокий уровень боеготовности Национальной армии, что продемонстрировали состоявшиеся в Баку и Нахчыване широкомасштабные воинские учения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Анализ проведенных воинских учений в Баку и Нахчыване дает основание говорить о том, что боеготовность, морально-психологическое состояние и обеспечение Национальной армии находятся на высоком уровне, и все запланированные в этом направлении мероприятия выполнены в полном объеме», - подчеркнул Гасанов в субботу на служебном совещании, проведенном с участием замминистров обороны, командующих различными видами войск, командиров объединений.

Министр коснулся также ситуации, складывающейся на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.

Гасанов дал поручения по реализации необходимых мер по обеспечению надежности обороны, безопасности личного состава, эффективной организации маскировки и снайперской деятельности, а также применения специальных приспособлений и средств защиты в направлениях, наиболее подверженных провокациям противника.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМИЯ, БОЕГОТОВНОСТЬ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]