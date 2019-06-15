Нарушение стабильности в одном регионе чревато угрозами для безопасности всего мира – премьер Азербайджана

Нарушение стабильности в каком-либо регионе создает риски для безопасности всего мира, заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, сообщает пресс-служба правительства.
«Без сомнений, вооруженные конфликты, терроризм, расизм, радикализм, нетерпимость и киберугрозы несут серьезные риски для международного мира и безопасности. Международная и региональная безопасность тесно взаимосвязаны. Нарушение мира и стабильности в одном регионе создает угрозы безопасности и других регионов», - подчеркнул Мамедов на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе.
Касаясь нагорно-карабахского конфликта, премьер отметил, что Ереван около 30 лет удерживает под оккупацией азербайджанские территории, грубо нарушая нормы и принципы международного права.
По его словам, Армения продолжает игнорировать принятые Совбезом ООН и другими авторитетными международными организациями резолюции и решения, осуждающие агрессорскую, оккупационную политику Еревана и требующие незамедлительного освобождения захваченных территорий.
Премьер-министр рассказал о реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана крупномасштабных региональных проектах.
Мамедов подчеркнул, что Азербайджан, в период своего председательства в Движении неприсоединения в 2019-2022 гг. приложит все усилия для укрепления международного мира и безопасности и развития межгосударственного диалога и сотрудничества.
Р.Бабаев
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