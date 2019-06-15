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Регион 15.06.2019 17:28

Страны СВМДА призвали все стороны выполнить обязательства по СВПД с Ираном

Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии приветствовали полное выполнение Ираном обязательств в рамках СВПД и призвали все остальные стороны договора к его выполнению.

В декларации, принятой по итогам саммита СВМДА, подтверждается неизменная поддержка Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который "остаётся значительным достижением многосторонней дипломатии и был единодушно одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН 2015 года". В документе подчеркивается, что СВПД доказал свою эффективность и в настоящее время не имеет лучшей альтернативы, а также приветствуется "полное выполнение Ираном своих обязательств в ядерной сфере, что неоднократно подтверждалось МАГАТЭ".

"Призываем все другие стороны полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из СВПД и резолюции 2231 Совбеза ООН с тем, чтобы общие цели, которые привели к заключению соглашения, были своевременно достигнуты в установленном порядке", - говорится в декларации.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, СВМДА, ИРАН, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]