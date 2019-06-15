Страны СВМДА призвали все стороны выполнить обязательства по СВПД с Ираном

Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии приветствовали полное выполнение Ираном обязательств в рамках СВПД и призвали все остальные стороны договора к его выполнению.
В декларации, принятой по итогам саммита СВМДА, подтверждается неизменная поддержка Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который "остаётся значительным достижением многосторонней дипломатии и был единодушно одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН 2015 года". В документе подчеркивается, что СВПД доказал свою эффективность и в настоящее время не имеет лучшей альтернативы, а также приветствуется "полное выполнение Ираном своих обязательств в ядерной сфере, что неоднократно подтверждалось МАГАТЭ".
"Призываем все другие стороны полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из СВПД и резолюции 2231 Совбеза ООН с тем, чтобы общие цели, которые привели к заключению соглашения, были своевременно достигнуты в установленном порядке", - говорится в декларации.
Нарушение стабильности в одном регионе чревато угрозами для безопасности всего мира – премьер Азербайджана
Министр обороны Азербайджана поручил усилить позиции, наиболее подверженные провокациям врага
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Отгрузки нефти из портов РФ в III кв. снизятся из-за восстановления работы "Дружбы" -Транснефть
Индия даст Киргизии бизнес-кредит в $200 млн, страны создадут совместный фонд развития
Президент Алиев сократил до 37 число стран со льготным налоговым режимом
Восемь человек погибли в результате взрыва бомбы в Могадишо
Умер режиссёр Франко Дзеффирелли
Airbus сел в Краснодаре со второго раза, задев хвостом посадочную полосу - источник
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви