Страны СВМДА призвали все стороны выполнить обязательства по СВПД с Ираном

Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии приветствовали полное выполнение Ираном обязательств в рамках СВПД и призвали все остальные стороны договора к его выполнению.

В декларации, принятой по итогам саммита СВМДА, подтверждается неизменная поддержка Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который "остаётся значительным достижением многосторонней дипломатии и был единодушно одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН 2015 года". В документе подчеркивается, что СВПД доказал свою эффективность и в настоящее время не имеет лучшей альтернативы, а также приветствуется "полное выполнение Ираном своих обязательств в ядерной сфере, что неоднократно подтверждалось МАГАТЭ".

"Призываем все другие стороны полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из СВПД и резолюции 2231 Совбеза ООН с тем, чтобы общие цели, которые привели к заключению соглашения, были своевременно достигнуты в установленном порядке", - говорится в декларации.