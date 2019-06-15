Страны СВМДА высказались против политического и экономического давления на государства

Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступают против односторонних санкций и экстерриториального применения законодательства.
"Принимая во внимание Устав ООН и общепризнанные нормы и принципы международного права, мы отвергаем любое неправомерное политическое и экономическое давление на любое государство-участника, особенно на те, чьи народы страдают от негативных последствий односторонних принудительных мер в политической, культурной и экономической сферах", - говорится в итоговой декларации саммита СВМДА в Душанбе.
"В отношении государств-участников мы подтверждаем приверженность принципам международного права, включая недопустимость экстерриториального применения национального права в нарушение принципов международного права", - также говорится в документе.
Участники саммита СВМДА заявили, что "полностью поддерживают принцип невмешательства во внутренние или внешние дела государств".
"Мы подтверждаем, что ни одно государство или группа государств не имеют права прямо или косвенно по какой бы то ни было причине вмешиваться во внутренние или внешние дела любого другого государства, в том числе смены законных правительств", - говорится в декларации.
В ней так же отмечается, что "каждое государство имеет право самостоятельно определять свою политическую систему".
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