Координация России, Ирана и Турции способствует продвижению урегулирования в Сирии - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности скорейшего перехода к подготовке политических преобразований в Сирии.

"Реальную отдачу приносят координация России, Ирана и Турции в "астанинском формате", сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы сирийского конституционного комитета. Важно как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований", - заявил Путин, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходящем в Душанбе.

Он напомнил, что при участии России возвращена под контроль законного правительства большая часть территории Сирии, "созданы благоприятные условия для перехода страны к мирному строительству, возвращения в свои дома беженцев и внутренне перемещённых лиц".