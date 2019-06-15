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СНГ 15.06.2019 17:53

Координация России, Ирана и Турции способствует продвижению урегулирования в Сирии - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности скорейшего перехода к подготовке политических преобразований в Сирии.

"Реальную отдачу приносят координация России, Ирана и Турции в "астанинском формате", сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы сирийского конституционного комитета. Важно как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований", - заявил Путин, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходящем в Душанбе.

Он напомнил, что при участии России возвращена под контроль законного правительства большая часть территории Сирии, "созданы благоприятные условия для перехода страны к мирному строительству, возвращения в свои дома беженцев и внутренне перемещённых лиц".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]