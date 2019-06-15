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СНГ 15.06.2019 20:47

Кроме СВПД, другого урегулирования ситуации по Ирану нет - Путин

Россия намерена последовательно выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану, считает, что другого пути решения проблемы вокруг иранской ядерной программы нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всех беспокоит и положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договоренности значительно осложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режиме нераспространения ядерного оружия", - сказал Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе.

Он подчеркнул, что "единственное разумное решение - продолжение выполнения участниками плана своих обязательств". "И Россия именно так и намерена поступать", - сказал Путин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]