Кроме СВПД, другого урегулирования ситуации по Ирану нет - Путин

Россия намерена последовательно выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану, считает, что другого пути решения проблемы вокруг иранской ядерной программы нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всех беспокоит и положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договоренности значительно осложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режиме нераспространения ядерного оружия", - сказал Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе.

Он подчеркнул, что "единственное разумное решение - продолжение выполнения участниками плана своих обязательств". "И Россия именно так и намерена поступать", - сказал Путин.