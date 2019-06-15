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Дальнее зарубежье 15.06.2019 15:18

База с военными США возле Багдада подверглась обстрелу

Авиабаза "Балад", на которой размещены военные США, в ночь на субботу была обстреляна из минометов, сообщает агентство Associated press (AP).

Всего по базе, расположенной чуть севернее Багдада, выпустили три снаряда. В результате возникло несколько небольших очагов возгорания, однако пострадавших от обстрела нет.

Кто именно совершил нападение, не сообщается.

AP напоминает, что в Ираке на данный момент находятся около 5 тыс. американских военных, которые оказывали помощь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и тренировали иракские силы безопасности. Но в то же время, утверждает агентство, в Ираке присутствуют силы ополчения, поддерживаемые Ираном. Некоторые из этих групп желают ухода американцев из Ирака.

Агентство отмечает, что информация об обстреле базы "Балад" поступила на фоне роста напряженности между США и Ираном. Так, в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

8 мая, ровно через год после выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по нему.

Кроме этого, США и Великобритания обвинили Иран в нападении на два танкера 13 июня в Оманском заливе. В Тегеране эти обвинения отвергают.

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Тэги: ИРАК, США, БАЗА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]