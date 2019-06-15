Мир в Афганистане откроет стратегические возможности для всего континента - президент Узбекистана

Урегулирование ситуации в Афганистане является ключевым фактором стабильности на континенте, заявил в субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

"Мы приветствуем переговоры (по урегулированию ситуации в Афганистане - ИФ) в любом формате, если они нацелены на достижение мира", - заявил Мирзиёев.

"Мир в Афганистане и реализация крупных инфраструктурных проектов в этой стране откроет новые стратегические возможности для всего континента", - подчеркнул глава Узбекистана.

По его словам, особое значение приобретает формирование благоприятных условий для реализации потенциала молодежи, противодействию ее радикализации и расширению доступа к качественному образованию.