Мир в Афганистане откроет стратегические возможности для всего континента - президент Узбекистана

Урегулирование ситуации в Афганистане является ключевым фактором стабильности на континенте, заявил в субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
"Мы приветствуем переговоры (по урегулированию ситуации в Афганистане - ИФ) в любом формате, если они нацелены на достижение мира", - заявил Мирзиёев.
"Мир в Афганистане и реализация крупных инфраструктурных проектов в этой стране откроет новые стратегические возможности для всего континента", - подчеркнул глава Узбекистана.
По его словам, особое значение приобретает формирование благоприятных условий для реализации потенциала молодежи, противодействию ее радикализации и расширению доступа к качественному образованию.
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