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СНГ 15.06.2019 18:14

Мир в Афганистане откроет стратегические возможности для всего континента - президент Узбекистана

Урегулирование ситуации в Афганистане является ключевым фактором стабильности на континенте, заявил в субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

"Мы приветствуем переговоры (по урегулированию ситуации в Афганистане - ИФ) в любом формате, если они нацелены на достижение мира", - заявил Мирзиёев.

"Мир в Афганистане и реализация крупных инфраструктурных проектов в этой стране откроет новые стратегические возможности для всего континента", - подчеркнул глава Узбекистана.

По его словам, особое значение приобретает формирование благоприятных условий для реализации потенциала молодежи, противодействию ее радикализации и расширению доступа к качественному образованию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]