Власти ОАЭ заявляют об отсутствии четких доказательств причастности какой-либо страны к майской атаке на танкеры

Власти Объединенных Арабских Эмиратов пока что не смогли установить, кто несет ответственность за акты саботажа, совершенные в середине мая вблизи побережья страны против четырех танкеров, заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян.
"Пока что мы не решили, что у нас есть достаточно доказательств, чтобы указать на конкретное государство как на виновника атаки против танкеров у берегов ОАЭ", - цитирует телеканал "Аль-Арабийя" его слова, сказанные на пресс-конференции в Софии.
Он призвал международное сообщество работать вместе, чтобы защитить поставки энергоносителей и свободу судоходства в регионе. При этом он напомнил, что Ближний Восток является главным мировым поставщиком энергоресурсов, поэтому от безопасности региона зависит процветания всего мира.
Министр отметил, что в то же время существуют силы, которые заинтересованы в дестабилизации Ближнего Востока и Северной Африки.
В середине мая МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов в Оманском заливе. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.
Тогда советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон высказал мнение, что Иран, скорее всего, несет ответственность за те нападения на танкеры у берегов ОАЭ.
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