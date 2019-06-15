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СНГ 15.06.2019 21:36

Россиян призывают к осторожности в Таиланде из-за эпидемии лихорадки денге

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов, планирующих поездки в Таиланд, что в этой стране объявлена эпидемия лихорадки денге.

"По информации Департамента по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Королевства Таиланд, в стране объявлена эпидемия лихорадки денге, число случаев которой более чем два раза превысило показатели за последние 5 лет", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, с начала года в Таиланде заболело около 30 тысяч человек, более 40 - скончались. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах Таиланда.

Ведомство рекомендует российским гражданам, планирующим поездки в Таиланд, соблюдать меры предосторожности.

"Для защиты от укусов комаров - носить одежду максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях обязательно засетчивать окна и двери", - отмечают в пресс-службе.

Роспотребнадзор также усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу России за гражданами, возвращающимися из Таиланда.

В ведомстве отмечают, что по возвращении из Таиланда в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия.

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Тэги: РОССИЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОР, ТАИЛАНД, ЛИХОРАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]