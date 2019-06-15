Россиян призывают к осторожности в Таиланде из-за эпидемии лихорадки денге

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов, планирующих поездки в Таиланд, что в этой стране объявлена эпидемия лихорадки денге.
"По информации Департамента по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Королевства Таиланд, в стране объявлена эпидемия лихорадки денге, число случаев которой более чем два раза превысило показатели за последние 5 лет", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте ведомства.
По данным Роспотребнадзора, с начала года в Таиланде заболело около 30 тысяч человек, более 40 - скончались. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах Таиланда.
Ведомство рекомендует российским гражданам, планирующим поездки в Таиланд, соблюдать меры предосторожности.
"Для защиты от укусов комаров - носить одежду максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях обязательно засетчивать окна и двери", - отмечают в пресс-службе.
Роспотребнадзор также усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу России за гражданами, возвращающимися из Таиланда.
В ведомстве отмечают, что по возвращении из Таиланда в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия.
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