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Дальнее зарубежье 15.06.2019 20:11

К западу от Дамаска произошел сильный взрыв - СМИ

Сильный взрыв был слышен в субботу в одном из западных предместий Дамаска в районе Думмара, сообщило сирийское агентство САНА.

Другие подробности не приводятся.

В свою очередь иранский телеканал "Пресс-ТВ" отмечает, что в этом районе находятся военные объекты.

Также поступала неподтвержденная информация, что вскоре после первого в Дамаске был слышен и второй взрыв.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: CИРИЯ, ДАМАСК, ОКРЕСТНОСТИ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]