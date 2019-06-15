К западу от Дамаска произошел сильный взрыв - СМИ

Сильный взрыв был слышен в субботу в одном из западных предместий Дамаска в районе Думмара, сообщило сирийское агентство САНА.

Другие подробности не приводятся.

В свою очередь иранский телеканал "Пресс-ТВ" отмечает, что в этом районе находятся военные объекты.

Также поступала неподтвержденная информация, что вскоре после первого в Дамаске был слышен и второй взрыв.