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Происшествия 15.06.2019 20:20

Восемь человек погибли в результате взрыва бомбы в Могадишо

Не менее восьми человек стали жертвами взрыва бомбы в центре столицы Сомали Могадишо, еще 16 получили ранения, передает агентство Associated press.

По его данным, взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный возле парламентского комплекса.

Еще одна бомба взорвалась неподалеку от аэропорта, однако пострадавших при этом взрыве не было.

Ответственность за теракт взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аш-Шабаб"

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Тэги: СОМАЛИ, СТОЛИЦА, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]