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Регион 15.06.2019 22:01

Денежные переводы граждан из РФ в Грузию составляют четверть всех перечислений из-за рубежа, подсчитали в Тбилиси

Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России с использованием электронных платежных систем, в январе-мае 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,3% - до $163,8 млн, сообщил Национальный банк Грузии.

Эта сумма составляет 24,7% всех денежных переводов, осуществленных физлицами из-за рубежа, объем которых за пять месяцев текущего года увеличился на 8,7%, до $662,5 млн.

В мае в республику было переведено $145,8 млн, что на 11,8% больше, чем в мае 2018 года, в том числе из РФ поступило $34,8 млн (снижение на 6,5%).

По объему денежных перечислений в Грузию на втором месте после РФ - Италия, откуда в январе-мае поступило $92,5 млн (14% всех перечислений), на третьем - Греция с $76,4 млн (11,5%). Затем следуют США - $70,5 млн (10,6%), Израиль - $66,2 млн (10%), Турция - $38,5 млн (5,8%), а также Германия, Испания, Украина, Польша, другие страны.

Из Грузии в зарубежные страны за пять месяцев этого года переведено $91,3 млн, что на 0,7% меньше, чем за тот же период 2018 года. Больше всего денежных средств направлено в Россию - $30,8 млн (33,7% общей суммы), а также в Турцию - $11,8 млн (12,9%) и на Украину - $10,6 млн (11,6%).

В 2018 году объем средств, перечисленных в Грузию из-за рубежа, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 14,3% - до $1 млрд 576,7 млн (9,7% ВВП). В том числе из России перечисления в республику составили $448,6 млн (28,5% всех денежных переводов), в Россию было переведено $90,3 млн (39,3% общей суммы).

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ДЕНЬГИ, ПЕРЕВОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]