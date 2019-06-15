Зеленский открыл в Донбассе Центр разминирования

В Мариуполе (Донецкая область) открылся Центр разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщило МВД Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Церемония открытия прошла с участием президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова.
"Сейчас у нас война и мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Мы понимаем, что на вас очень серьезная функция, потому что после окончания войны, когда мы обязательно вернем наши территории..., на вас будет очень серьезная ответственность... Война по разминированию будет продолжаться", - сказал президент на открытии Центра.
В свою очередь пресс-служба президента сообщила, что для Центра, кроме современного оборудования, закупили роботов, которые будут помогать с разминированием.
"В настоящее время на территории Донбасса, которая находится под контролем Украины, заминировано 7 тыс кв км", - отмечается в пресс-релизе.
Как сообщалось, в субботу президент Украины посещает Мариуполь по случаю 5-летия освобождения города.
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