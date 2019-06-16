Украина выиграла ЧМ по футболу среди игроков не старше 20 лет

Молодежная сборная Украины по футболу стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет.
В финале соревнования, прошедшего в Польше, украинские футболисты со счетом 3:1 победили сверстников из команды Южной Кореи.
Украина первой из стран СНГ выиграла чемпионат мира по футболу в этой возрастной категории. Чаще всех победителем турнира становилась Аргентина - 6 раз. На втором месте по этому показателю Бразилия - 5 титулов.
Впервые турнир прошел в 1977 году в Тунисе, его победителем стала сборная СССР.
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