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Спорт 16.06.2019 09:01

Украина выиграла ЧМ по футболу среди игроков не старше 20 лет

Молодежная сборная Украины по футболу стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет.

В финале соревнования, прошедшего в Польше, украинские футболисты со счетом 3:1 победили сверстников из команды Южной Кореи.

Украина первой из стран СНГ выиграла чемпионат мира по футболу в этой возрастной категории. Чаще всех победителем турнира становилась Аргентина - 6 раз. На втором месте по этому показателю Бразилия - 5 титулов.

Впервые турнир прошел в 1977 году в Тунисе, его победителем стала сборная СССР.

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Тэги: ПОЛЬША, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, МОЛОДЕЖЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]