Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.

"Сегодня в 20.26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" в Бобровском районе Воронежской области произошло лобовое столкновение автомобиля "Форд-Фокус", двигавшегося в строну Воронежа, и микроавтобуса "Фольксфаген-Транспортер", в результате которого 8 человек погибли и 2 пострадали, из них 10-летняя девочка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель "Форд-Фокус" не справился с управлением транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом, отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

В свою очередь в ГИБДД РФ также сообщили, что авария в Воронежской области, в которой восемь человек погибли и пострадал несовершеннолетний ребёнок произошла при выезде легкового автомобиля на встречную полосу для обгона.

"На 58 км автодороги "Воронеж - Луганск" а/м "Ford Focus" при обгоне выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд разрешен), и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении а/м "Volkswagen Transporter"", - сказали в ГИБДД.

В результате ДТП, по данным ведомства, водитель и пассажир а/м "Ford Focus", а также водитель и пять пассажиров а/м "Volkswagen Transporter" погибли, ещё один несовершеннолетний пассажир а/м "Volkswagen Transporter" получил телесные повреждения и был госпитализирован. Представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области сообщил "Интерфаксу", что в ДТП погиб водитель Ford, который ехал в автомобиле один, в Volkswagen погибли водитель и шесть пассажиров. Их личности устанавливаются. Он отметил, что оба водителя жители Воронежской области: водитель Ford - из Семилук 1980 года рождения, водитель Volkswagen - житель Острогожска 1946 года рождения.