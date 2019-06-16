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СНГ 16.06.2019 11:11

Возбуждено уголовное дело о хищениях при поставках продуктов в учебные заведения Дагестана

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по республике Дагестан обнаружили хищения при поставках масла в школы и детские сады на сумму более 70 млн рублей.

"Должностные лица учреждения в составе преступной группы в период с 2016 по 2018 годы заключали государственные контракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений. Но, фактически под видом сливочного масла, осуществляли поставки фальсифицированного продукта с наличием растительных жиров (пальмового масла)", - говорится в сообщении республиканского МВД, размещенной на официальной странице в Instagram.

В ведомстве также сообщили, что по данным фактам возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

"Кировским судом г. Махачкалы в отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, МОШЕННИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]