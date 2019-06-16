Взрыв в гаражах в центре Киева предварительно обошелся без жертв - ГСЧС Украины

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают разбор завалов после взрыва в Шевченковском районе столицы, на улице Тургеневская, жертв и пострадавших при взрыве нет, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из 7 кирпичных гаражей произошел взрыв неизвестного происхождения, без последующего горения. В результате взрыва 3 гаража разрушены полностью, повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании. Других видимых признаков разрушения конструкций дома нет. Предварительно в результате взрыва травмированных и погибших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
На месте происшествия было задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 70 человек, а именно: - от ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве 7 единиц основной и специальной техники и 53 человек личного состава; - от Киевской службы спасения 2 единицы техники и 17 человек личного состава.
Для подъема бетонных плит была задействована коммунальная инженерная техника.
"По состоянию на 8:00 травмированных и пострадавших не обнаружено. Работы по поиску возможных пострадавших продолжаются", - подытожили в ГСЧС.
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