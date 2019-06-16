Число жертв пожара на танкере в Дагестане возросло до 4

Компания-судовладелец "Волжское пароходство" сообщила о четвёртом погибшем в результате пожара на танкере в Махачкалинском морском торговом порту.
"Четыре человека погибли", - говорится в сообщении, размешенном на официальном сайте компании.
Как сообщалось, по данным СКР, во вторник примерно в 04:20 в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера, который находился на четвертом причале, в машинном отделении взорвалась газовоздушная смесь, произошло возгорание.
В результате три человека погибли и еще трое госпитализированы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
По данным генерального директора порта Алика Абдулгамидова, порт работает в штатном режиме после того, как возгорание в трюмах и отсеках танкера было локализовано. Повреждений в порту нет.
На танкере было 6 тыс. тонн нефти. К моменту взрыва почти 4 тыс. тонн было откачано.
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