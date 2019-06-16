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Дальнее зарубежье 16.06.2019 12:29

Взрыв в пригороде Дамаска произошел от загоревшегося склада боеприпасов

Причиной взрыва в западном пригороде Дамаска стало возгорание склада с боеприпасами, сообщило в субботу сирийское агентство САНА.

По данным агентства, на полях рядом со складом начался пожар, который в итоге перекинулся на сам склад.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что в районе Дамаска установилось относительное спокойствие после того, как сирийские правительственные силы в 2018 году взяли под свой контроль удерживавшийся боевиками район Восточной Гуты. Однако военные Израиля продолжают наносить удары по различным военным объектам в районе Дамаска, отмечают СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, СКЛАД, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]