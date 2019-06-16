Поставки С-400 в Турцию могут начаться уже в первой половине июля - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает начала поставок российских систем ПВО С-400 в первой половине июля, передает в воскресенье турецкий канал NTV.
"Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - цитирует канал Эрдогана, который заявил это журналистам на борту самолета, возвращаясь из Таджикистана.
"Мы обсуждали вопрос С-400 с Россией. Вопрос С-400 решен", - добавил турецкий президент.
7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
ЗРК С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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