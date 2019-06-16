Епархия отказалась от строительства собора в сквере Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия отказалась от права строить собор в сквере у Театра драмы в областном центре.
"В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра", - говорится в послании митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, которое было зачитано в воскресенье, в праздник Троицы, в храмах епархии.
"Мы всегда хотели только святости и мира", - отмечено в послании правящего архиерея, который также предупредил, что череда уступок не может быть бесконечной.
"И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз - это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар", - пишет митрополит, выражая надежду, что нынешняя уступка - последняя.
"Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной территории. Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной земле. И хотя мы многократно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в очередной раз", - пишет глава епархии.
Он выразил пожелание, чтобы уступчивость православных стала "поводом к миру, а не к новому витку противостояния", и пообещал, что епархия обязательно в скором времени начнет строительство собора Святой великомученицы Екатерины "на достойном её святости месте".
"Мы рады, что тезис о том, что Церковь, власть и большинство горожан разошлись в своих мнениях - оказался злонамеренной ложью тех людей, кто хотел бы, чтоб так было и на самом деле, кто за огромные деньги пытается сформировать именно это разделение", - отмечает митрополит.
В заключение он призвал всех христиан митрополии "быть едиными и неравнодушными, ибо эта соль земли сейчас нуждается в кристаллизации".
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путиным оценки происходящего и проведенного ВЦИОМом опроса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.
Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма. При этом вообще против строительства храма выступили 18% жителей города.
Власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Нарушение стабильности в одном регионе чревато угрозами для безопасности всего мира – премьер Азербайджана
Министр обороны Азербайджана поручил усилить позиции, наиболее подверженные провокациям врага
Отгрузки нефти из портов РФ в III кв. снизятся из-за восстановления работы "Дружбы" -Транснефть
Индия даст Киргизии бизнес-кредит в $200 млн, страны создадут совместный фонд развития
Президент Алиев сократил до 37 число стран со льготным налоговым режимом
Сбежавшая из гаража медведица покусала двоих жителей Саратовской области
Реализация нацпроекта "Здравоохранение" сделает медицину высокоэффективной - Медведев
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви