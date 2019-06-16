Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.06.2019 13:50

Реализация нацпроекта "Здравоохранение" сделает медицину высокоэффективной - Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, сообщает в воскресенье сайт правительства.

"Для всех нас это повод ещё раз выразить вам свою огромную благодарность и уважение. В вашей сложной и крайне напряжённой работе выходных нет. Вы отдаёте ей все силы и талант. Днём и ночью, в самых критических ситуациях делаете всё, чтобы сохранить главное, что есть у человека, - его здоровье и жизнь", - говорится в поздравлении.

"Многие из вас - врачи, медсёстры, фельдшеры - встречают этот день на рабочем месте, выполняя свой профессиональный долг. И я хочу сказать вам спасибо за нелёгкий, но очень важный труд. За верность делу, которое стало вашим призванием", - отмечает глава правительства.

Медведев отметил, что в правительстве приступили к реализации национального проекта "Здравоохранение", который позволит сделать эту сферу современной, сильной, высокоэффективной, "и, конечно, напрямую коснётся каждого человека в нашей стране".

"Приходя на помощь в трудные минуты тем, кто в ней безотлагательно нуждается, вы берёте на себя колоссальную ответственность. И, совершая возможное и невозможное, проявляете сострадание и благородство, выдержку и решительность, чуткость и доброту", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, МЕДИКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Отношения между Арменией и Россией укрепляются в духе стратегического партнерства - Пашинян Пашинян подтвердил закупку Арменией российских Су-30СМ Армения надеется договориться с Россией о цене на газ - Пашинян Премьер Армении уверен, что недоверие российских элит к новой армянской власти исчезнет в ходе более тесного сотрудничества Нетаньяху намерен обсудить в Москве Сирию, включая координацию действий военных Путин в четверг проведет переговоры с премьером Израиля

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]