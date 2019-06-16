Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, сообщает в воскресенье сайт правительства.
"Для всех нас это повод ещё раз выразить вам свою огромную благодарность и уважение. В вашей сложной и крайне напряжённой работе выходных нет. Вы отдаёте ей все силы и талант. Днём и ночью, в самых критических ситуациях делаете всё, чтобы сохранить главное, что есть у человека, - его здоровье и жизнь", - говорится в поздравлении.
"Многие из вас - врачи, медсёстры, фельдшеры - встречают этот день на рабочем месте, выполняя свой профессиональный долг. И я хочу сказать вам спасибо за нелёгкий, но очень важный труд. За верность делу, которое стало вашим призванием", - отмечает глава правительства.
Медведев отметил, что в правительстве приступили к реализации национального проекта "Здравоохранение", который позволит сделать эту сферу современной, сильной, высокоэффективной, "и, конечно, напрямую коснётся каждого человека в нашей стране".
"Приходя на помощь в трудные минуты тем, кто в ней безотлагательно нуждается, вы берёте на себя колоссальную ответственность. И, совершая возможное и невозможное, проявляете сострадание и благородство, выдержку и решительность, чуткость и доброту", - говорится в сообщении.
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