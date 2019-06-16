Сбежавшая из гаража медведица покусала двоих жителей Саратовской области

Цирковая медведица, содержавшаяся дрессировщиком между гастролями в гараже в Балаково (Саратовская область), сбежала из своего вольера и напала на двоих прохожих, пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает в воскресенье, что инцидент произошел накануне вечером. По данным полиции, на 68-летнего мужчину, проходившего мимо одного из гаражно-строительных кооперативов, набросился бурый медведь, повалил на землю и ранил его. Очевидец попытался отогнать хищника, однако медведь напал и на него. После атаки животное скрылось в ближайших зарослях травы.
Пострадавшие обратились в медучреждение за помощью.
Сотрудники полиции оперативно установили хозяина медведя, им оказался местный житель.
"Он пояснил, что до мая 2019 года работал в Союз Концерте Пензенского цирка дрессировщиком с медведицей по кличке Майя, которую он приобрел в 2014 году в Новошахтинске и ездил с ней по гастролям. В перерывах между гастролями медведь содержался в вольере в принадлежащем ему гараже. По данному факту в настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.
В свою очередь глава областной службы спасения Юрий Юрин уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что медведицу удалось оперативно поймать и загнать обратно в гараж.
"Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает", - добавил собеседник агентства.
Рядом с вольером, в котором содержится медведица, выставлен пост охраны из сотрудников полиции.
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