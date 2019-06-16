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Происшествия 16.06.2019 14:44

Сбежавшая из гаража медведица покусала двоих жителей Саратовской области

Цирковая медведица, содержавшаяся дрессировщиком между гастролями в гараже в Балаково (Саратовская область), сбежала из своего вольера и напала на двоих прохожих, пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает в воскресенье, что инцидент произошел накануне вечером. По данным полиции, на 68-летнего мужчину, проходившего мимо одного из гаражно-строительных кооперативов, набросился бурый медведь, повалил на землю и ранил его. Очевидец попытался отогнать хищника, однако медведь напал и на него. После атаки животное скрылось в ближайших зарослях травы.

Пострадавшие обратились в медучреждение за помощью.

Сотрудники полиции оперативно установили хозяина медведя, им оказался местный житель.

"Он пояснил, что до мая 2019 года работал в Союз Концерте Пензенского цирка дрессировщиком с медведицей по кличке Майя, которую он приобрел в 2014 году в Новошахтинске и ездил с ней по гастролям. В перерывах между гастролями медведь содержался в вольере в принадлежащем ему гараже. По данному факту в настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава областной службы спасения Юрий Юрин уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что медведицу удалось оперативно поймать и загнать обратно в гараж.

"Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает", - добавил собеседник агентства.

Рядом с вольером, в котором содержится медведица, выставлен пост охраны из сотрудников полиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САРАТОВ, МЕДВЕДЬ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]