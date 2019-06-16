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Регион 16.06.2019 15:10

Минобороны Турции сообщило об обстреле своего наблюдательного пункта на северо-западе Сирии

Министерство обороны Турции в воскресенье заявило, что один из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии подвергся обстрелу, передает агентство "Анадолу".

"Наблюдательный пункт номер 9 в районе Мурак подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу", - цитирует агентство заявление оборонного ведомства страны.

По данным военных, огонь велся с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами.

В результате обстрела военнослужащие не пострадали, однако был нанесен урон части оборудования и снаряжения пункта. По сообщению СМИ, турецкая сторона поддерживает контакты с РФ по этому инциденту.

"Вопрос поднят перед российской стороной", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в нем говорится, что армия Турции нанесла ответный удар.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, НАБЛЮДАТЕЛИ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]