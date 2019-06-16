Путин и Трамп не смогут обсудить весь объем проблем, если встреча в Осаке не будет полноформатной - Песков

Полный объём вопросов не удастся обсудить, если встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональде Трампа пройдёт "на ногах", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) он отметил, что Трамп заявлял о готовности встретиться с китайской, российской стороной и другими странами на саммите G20. "Может быть, он имеет в виду такие проходные встречи, как дипломаты говорят "на ногах". Это, конечно, не полноформатная встреча", - сказал он.

"Тот объём вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что из Вашингтона никаких инициатив относительно встречи по-прежнему не следует. По его словам, договориться о ней можно даже накануне саммита G20.

"Это может быть даже канун начала "двадцатки". Мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны", - сказал Песков.