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СНГ 16.06.2019 15:37

Путин и Трамп не смогут обсудить весь объем проблем, если встреча в Осаке не будет полноформатной - Песков

Полный объём вопросов не удастся обсудить, если встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональде Трампа пройдёт "на ногах", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) он отметил, что Трамп заявлял о готовности встретиться с китайской, российской стороной и другими странами на саммите G20. "Может быть, он имеет в виду такие проходные встречи, как дипломаты говорят "на ногах". Это, конечно, не полноформатная встреча", - сказал он.

"Тот объём вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что из Вашингтона никаких инициатив относительно встречи по-прежнему не следует. По его словам, договориться о ней можно даже накануне саммита G20.

"Это может быть даже канун начала "двадцатки". Мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]