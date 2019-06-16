Новые власти Молдавии продолжат реализацию соглашения об ассоциации с ЕС - премьер

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заверила европейского комиссара по политике добрососедства и расширению Йоханнеса Хана, что новые молдавские власти будут выполнять Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в делегации Евросоюза в Кишиневе, об этом шла речь в телефонном разговоре, который состоялся накануне, после того новый кабинет министров Молдавии приступил к работе.
Согласно сообщению, еврокомиссар приветствовал мирную передачу власти и поздравил Санду со вступлением в должность. Хан также заявил о готовности Европейского Союза работать с новым правительством Молдавии.
"В случае необходимости ЕС может оказать быструю поддержку и консультирование, как только будут выполнены условия, и новое правительство обеспечит соблюдение верховенства закона, плюрализма СМИ и проведет судебную реформу", - заявил еврокомиссар.
"Санду подтвердили готовность реализовать Соглашение об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии", - отмечается в сообщении.
Санду пригласила европейского комиссара посетить Кишинев в самое ближайшее время.
Как ранее сообщал "Интерфакс", Хан приезжал в Кишинев 3 июня. В этот же день в Молдавии находились спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак и директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бред Фреден (Bradley Freden). После их визитов удалось начать переговоры о создании правящей коалиции между правым блоком ACUM, одним из лидеров которого является Санду, и Партией социалистов Игоря Додона. Им удалось сформировать новое правительство и сместить правительство Демпартии. Правительство приступило к работе в субботу, после того как прежние власти сложили полномочия, а многие лидеры Демпартии в пятницу вечером спешно покинули страну.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Нарушение стабильности в одном регионе чревато угрозами для безопасности всего мира – премьер Азербайджана
Министр обороны Азербайджана поручил усилить позиции, наиболее подверженные провокациям врага
Отгрузки нефти из портов РФ в III кв. снизятся из-за восстановления работы "Дружбы" -Транснефть
Индия даст Киргизии бизнес-кредит в $200 млн, страны создадут совместный фонд развития
Президент Алиев сократил до 37 число стран со льготным налоговым режимом
Сбежавшая из гаража медведица покусала двоих жителей Саратовской области
Реализация нацпроекта "Здравоохранение" сделает медицину высокоэффективной - Медведев
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви