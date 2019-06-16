Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.06.2019 16:02

Новые власти Молдавии продолжат реализацию соглашения об ассоциации с ЕС - премьер

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заверила европейского комиссара по политике добрососедства и расширению Йоханнеса Хана, что новые молдавские власти будут выполнять Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в делегации Евросоюза в Кишиневе, об этом шла речь в телефонном разговоре, который состоялся накануне, после того новый кабинет министров Молдавии приступил к работе.

Согласно сообщению, еврокомиссар приветствовал мирную передачу власти и поздравил Санду со вступлением в должность. Хан также заявил о готовности Европейского Союза работать с новым правительством Молдавии.

"В случае необходимости ЕС может оказать быструю поддержку и консультирование, как только будут выполнены условия, и новое правительство обеспечит соблюдение верховенства закона, плюрализма СМИ и проведет судебную реформу", - заявил еврокомиссар.

"Санду подтвердили готовность реализовать Соглашение об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии", - отмечается в сообщении.

Санду пригласила европейского комиссара посетить Кишинев в самое ближайшее время.

Как ранее сообщал "Интерфакс", Хан приезжал в Кишинев 3 июня. В этот же день в Молдавии находились спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак и директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бред Фреден (Bradley Freden). После их визитов удалось начать переговоры о создании правящей коалиции между правым блоком ACUM, одним из лидеров которого является Санду, и Партией социалистов Игоря Додона. Им удалось сформировать новое правительство и сместить правительство Демпартии. Правительство приступило к работе в субботу, после того как прежние власти сложили полномочия, а многие лидеры Демпартии в пятницу вечером спешно покинули страну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС


Похожие новости


Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду Премьер Молдавии приветствовал намерение Румынии активизировать стратегическое сотрудничество Евросоюза со странами "Восточного партнерства" Премьер Молдавии увидел в условиях российской миграционной амнистии молдаван вмешательство в выборы Премьер Грузии в четверг посетит Молдавию Премьер Молдовы требует вывода российских войск Кишинев за год выполнит все условия для получения макрофинансовой помощи ЕС - премьер Молдавии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]