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Регион 16.06.2019 16:29

В парламенте Ирана назвали обвинения в атаках на танкеры дополнением к санкциям США

Спикер парламента Ирана Али Лариджани в воскресенье заявил, что обвинения в адрес Тегерана в нападении на танкеры в Оманском заливе являются дополнением к экономическим санкциям США, передает агентство "Тасним".

"Эти действия и обвинения являются дополнением к экономическим санкциям, поскольку они (власти США - ИФ) не достигли своих целей посредством санкций", - заявил он на сессии в воскресенье.

По данным агентства, он также возложил вину на Вашингтон за нападение на нефтяные танкеры, добавив, что эти действия не являются беспрецедентными.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в этой атаке.

13 июня два танкера, принадлежащие японской и норвежской компаниям, подверглись нападению в Оманском заливе.

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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, ТАНКЕРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]