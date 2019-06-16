В парламенте Ирана назвали обвинения в атаках на танкеры дополнением к санкциям США

Спикер парламента Ирана Али Лариджани в воскресенье заявил, что обвинения в адрес Тегерана в нападении на танкеры в Оманском заливе являются дополнением к экономическим санкциям США, передает агентство "Тасним".

"Эти действия и обвинения являются дополнением к экономическим санкциям, поскольку они (власти США - ИФ) не достигли своих целей посредством санкций", - заявил он на сессии в воскресенье.

По данным агентства, он также возложил вину на Вашингтон за нападение на нефтяные танкеры, добавив, что эти действия не являются беспрецедентными.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в этой атаке.

13 июня два танкера, принадлежащие японской и норвежской компаниям, подверглись нападению в Оманском заливе.