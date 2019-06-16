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Дальнее зарубежье 16.06.2019 16:57

Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.

"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", - сообщила в Твиттере аргентинская компания Edesur.

Энергетическая компания Уругвая UTE подтвердила сообщение Edesur. Ни одна из компаний не сообщает предполагаемые сроки устранения сбоя и восстановления подачи электроэнергии.

По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром. Они затронули провинции Санта-Фе, Сан-Луис, Формоса, Ла-Риоха, Чубут, Кордова, Мендоса.

В Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.

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Тэги: АРГЕНТИНА, УРУГВАЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, СБОЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]