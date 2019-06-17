Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.06.2019 10:13

Трамп и Си Цзиньпин вряд ли заключат торговое соглашение на саммите G20 в Осаке - глава Минторга США

Глава министерства торговли США Уилбур Росс в воскресенье высказал сомнения в том, что американскому президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе саммита G20 в Осаке удастся урегулировать торговые споры между двумя государствами.

"Я думаю, что наибольшим результатом (встречи лидеров США и КНР - ИФ) на G20 будет согласие на возобновление переговоров", - сказал Росс газете The Wall Street Journal.

Министр пояснил, что теоретически Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут договориться о новых базовых правилах для переговоров и о сроках того, когда, возможно, возобновятся "детальные технические переговоры".

"Даже настоящая война кончается переговорами, и это в конечном счете завершится переговорами. Невозможно судить, уйдет ли на это 10 минут, 10 недель, 10 месяцев или больше", - отметил он.

При этом министр возложил ответственность за нынешний кризис в торговой сфере между США и КНР на Пекин.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Ранее американский президент пригрозил Пекину поднять пошлины на новую порцию китайских товаров, если Си Цзиньпин не встретится с ним в Осаке, где 28-29 июня пройдет саммит G20. Трамп намерен посетить саммит вне зависимости от того, будет ли запланирована встреча с председателем КНР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]