Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве, его обязанности исполняет Артем Здунов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом "воспаление лёгких". На время отсутствия Главы РД исполнение его обязанностей возложено на Председателя Правительства РД Здунова А.А.", - говорится в сообщении.