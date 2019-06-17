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Регион 17.06.2019 10:45

Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве, его обязанности исполняет Артем Здунов, сообщает в понедельник пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом "воспаление лёгких". На время отсутствия Главы РД исполнение его обязанностей возложено на Председателя Правительства РД Здунова А.А.", - говорится в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ГЛАВА, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]