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Дальнее зарубежье 17.06.2019 09:54

New York Times ответила Трампу на обвинение в госизмене

Газета New York Times заявила президенту США Дональду Трампу, что обвинять СМИ в государственной измене опасно.

"Обвинять прессу в измене - это опасно", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении издания.

В нем отмечается, что перед публикацией с материалом, вызвавшим негодование президента, была ознакомлена его администрация.

Ранее Трамп в своем Twitter сообщил, что утверждение газеты New York Times об активизации кибератак США против России не соответствует действительности.

"Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, в любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп.

Комментируя публикацию, Трамп также заявил, что изложенная в ней информация "является неправдой".

"Они (прим. - СМИ) сделают, или скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа", - добавил Трамп.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США, сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны.

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Тэги: США, ГАЗЕТА, ТРАМП, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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