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Регион 17.06.2019 11:15

В Казахстане разработают закон о митингах - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал разработку нового закона, который будет регламентировать порядок проведения в стране митингов и демонстраций.

"Будет разработан закон. Люди, которые хотят выйти на демонстрацию, высказать свое мнение, будут обращаться в соответствующие инстанции. Им будет отведено специальное место, где они могли бы собраться и высказать свои мнения", - сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews.

Ранее в этом же интервью Токаев назвал бедность населения основной причиной протестов в Казахстане. По его словам, сейчас проводится работа по анализу их требований, которые в основном несут социальный характер.

В крупных городах Казахстана - Нур-Султане и Алматы - с 9 июня, когда в стране проходили президентские выборы, прокатилась волна несанкционированных митингов, участники которых, в частности, вначале призывали бойкотировать выборы, потом выступали против их результатов. По информации МВД, митинги были организованы сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

По информации Генпрокуратуры, всего за участие в несанкционированных митингах к административной ответственности привлечены 957 человек, арестованы 670.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, МИТИНГИ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]