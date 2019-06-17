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СНГ 17.06.2019 11:45

В новом здании администрации президента Украины будут стеклянные стены

Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда с улицы Банковой в новый офис.

"Мы планируем создать из администрации президента организации, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", - сказал Богдан в телеэфире.

На вопрос, что будет со старой постройкой, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.

"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - подчеркнул Богдан.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, АП, ЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]