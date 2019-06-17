Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.06.2019 10:21

Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к правительственным учреждениям

Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, которые ведут к центру города, движение полностью восстановлено.

Протесты развернулись в Гонконге накануне намеченного на 12 июня рассмотрения в законодательном собрании поправок к закону об экстрадиции. Эти поправки предусматривают право властей Гонконга выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.

На прошлой неделе властями было принято решение отложить рассмотрение поправок к законопроекту, глава Гонконга Кэрри Лам в правительственном заявлении в субботу принесла извинения за то, что не было в полной мере учтено мнение населения по поводу поправок.

Пекин поддержал решение администрации Гонконга отложить на неопределенный срок рассмотрение поправок.

"Мы поддерживаем, уважаем и понимаем это решение", - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он назвал решение администрации стремлением "на более широкой основе выслушать мнения местного сообщества и как можно скорее восстановить спокойствие".

Тем не менее, протестующие в воскресенье потребовали отставки Лам, а также полного отказа от принятия поправок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ, УЛИЦЫ


Похожие новости


Председатель КНР открыл самый длинный мост в мире Си Цзиньпин прибыл в Гонконг на празднования 20-й годовщины возвращения Китаю этого специального административного района Прятавшим в Гонконге в 2013 году Сноудена беженцам грозит депортация Расписание более 500 авиарейсов могут изменить в аэропорту Гонконга в связи с приближением шторма - СМИ Полиция демонтировала последние палатки демонстрантов в Гонконге В Гонконге вновь вспыхнули протесты, 40 человек арестованы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]