Усиленное патрулирование Ормузского пролива не входит в планы РФ - газета

Россия не планирует наращивать военное присутствие в районе Ормузского пролива после недавнего инцидента с атакой на нефтяные танкеры, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.
"Никаких причин вводить дополнительные силы для охраны наших судов, следующих через Ормузский пролив, я не вижу", - цитирует издание Шаманова.
Как пояснил газете глава комитета Госдумы, пролив имеет стратегическое значение для всего мирового рынка нефти: через него проходит до 40% экспорта углеводородов в мире. Однако для России ввиду наличия своих каналов экспорта углеводородов Ормуз представляет куда меньшую значимость. Поэтому присутствие российских военных кораблей для охраны судоходства в проливе не столь масштабно.
Ранее газета со ссылкой на представителя норвежской нефтеналивной компании Frontline, чье судно Front Altair пострадало в территориальных водах Ирана, сообщала, что после инцидента в Оманском заливе все танкеры, следующие через Ормузский пролив, будут снабжены дополнительной охраной, а в регионе введут усиленное морское патрулирование.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Газпром за 5,5 месяцев 2019г снизил экспорт газа на 6,3% - до 87,8 млрд куб. м
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 16 нарушений - Минобороны Азербайджана
Президент Аргентины обещал провести расследование в связи с отключением электроэнергии по всей стране
ФРГ предоставит Грузии кредиты на 120 млн евро на проекты в сфере энергетики и профобразования
Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину
Азербайджан в январе-мае экспортировал нефтепродуктов на $220 млн
Бывший заключенный, подозреваемый в убийстве 4 человек на западе Азербайджана, добровольно сдался полиции - Генпрокуратара и МВД
Сбежавшая из гаража медведица покусала двоих жителей Саратовской области
Реализация нацпроекта "Здравоохранение" сделает медицину высокоэффективной - Медведев
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви