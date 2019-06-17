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Регион 17.06.2019 10:00

Усиленное патрулирование Ормузского пролива не входит в планы РФ - газета

Россия не планирует наращивать военное присутствие в районе Ормузского пролива после недавнего инцидента с атакой на нефтяные танкеры, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

"Никаких причин вводить дополнительные силы для охраны наших судов, следующих через Ормузский пролив, я не вижу", - цитирует издание Шаманова.

Как пояснил газете глава комитета Госдумы, пролив имеет стратегическое значение для всего мирового рынка нефти: через него проходит до 40% экспорта углеводородов в мире. Однако для России ввиду наличия своих каналов экспорта углеводородов Ормуз представляет куда меньшую значимость. Поэтому присутствие российских военных кораблей для охраны судоходства в проливе не столь масштабно.

Ранее газета со ссылкой на представителя норвежской нефтеналивной компании Frontline, чье судно Front Altair пострадало в территориальных водах Ирана, сообщала, что после инцидента в Оманском заливе все танкеры, следующие через Ормузский пролив, будут снабжены дополнительной охраной, а в регионе введут усиленное морское патрулирование.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПРОЛИВ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]