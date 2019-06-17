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Регион 17.06.2019 12:00

Российские военные изучат военные объекты в Турции и Румынии в рамках Венского документа

Инспекторы из России осмотрят военные объекты в Турции и Румынии в рамках полномочий, определенных Венским документом 2011 года, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооружённых сил Турции", - сказал Рыжков, слова которого приводит газета "Красная звезда".

Визит состоится во вторник и будет однодневным. Инспекторы побывают на турецком военном объекте, название которого не раскрывается, в месте его обычного расположения в мирное время. Для российских военных будет проведен брифинг с информацией командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

"Кроме того, с 18 по 21 июня в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению, российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Румынии", - отметило Рыжков.

Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров. В ходе работы российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой там военной деятельности, а также информацию о проводимом в это время международном учении SABER GUARDIAN - 2019.

В рамках реализации международного Договора по открытому небу группа государств - участников от Белоруссии и РФ планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Латвии. Он будет осуществляться с понедельника по пятницу с аэродрома в Риге. Максимальная дальность полёта составит 800 километров. Российский самолёт наблюдения будет выполнять полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а латвийские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

"В тот же временной отрезок совместная миссия Турции и Норвегии выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на турецком самолёте наблюдения CASA CN-235 с аэродрома Кубинка", - отметил Рыжков.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РУМЫНИЯ, ИНСПЕКТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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