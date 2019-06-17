Российские военные изучат военные объекты в Турции и Румынии в рамках Венского документа

Инспекторы из России осмотрят военные объекты в Турции и Румынии в рамках полномочий, определенных Венским документом 2011 года, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооружённых сил Турции", - сказал Рыжков, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Визит состоится во вторник и будет однодневным. Инспекторы побывают на турецком военном объекте, название которого не раскрывается, в месте его обычного расположения в мирное время. Для российских военных будет проведен брифинг с информацией командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
"Кроме того, с 18 по 21 июня в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению, российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Румынии", - отметило Рыжков.
Площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров. В ходе работы российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой там военной деятельности, а также информацию о проводимом в это время международном учении SABER GUARDIAN - 2019.
В рамках реализации международного Договора по открытому небу группа государств - участников от Белоруссии и РФ планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Латвии. Он будет осуществляться с понедельника по пятницу с аэродрома в Риге. Максимальная дальность полёта составит 800 километров. Российский самолёт наблюдения будет выполнять полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а латвийские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
"В тот же временной отрезок совместная миссия Турции и Норвегии выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на турецком самолёте наблюдения CASA CN-235 с аэродрома Кубинка", - отметил Рыжков.
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