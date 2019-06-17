Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в акватории моря Саву в центральной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 08:43 мск в понедельник землетрясения имел координаты -9.03 градуса южной широты и 123.01 градуса восточной долготы и находился в 130 км северо-западнее города Купанг (остров Тимор).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".