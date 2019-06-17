Гонконгский рынок акций растет благодаря спаду протестов, динамика других индексов разнонаправленная

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в понедельник, гонконгский рынок активно растет после отказа властей от принятия поправок к закону об экстрадиции.

Глава Гонконга Кэрри Лам в субботу заявила, что правительство приняло решение отложить рассмотрение поправок, предусматривающих право властей выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.

Накануне рассмотрения поправок к законопроекту, намеченному на 12 июня, в Гонконге начались массовые протесты, в результате чего в городе было парализовано движение. В воскресенье участники массовых протестов разошлись и разблокировали дороги, ведущие к центру города.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет в ходе торгов 0,8%, японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - также на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI теряют соответственно 0,2% и 0,3%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания трех крупных центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Банка Англии и Банка Японии. Кроме того, на текущую неделю намечены заседания ЦБ Норвегии, Бразилии, Тайваня и Индонезии.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе экономисты не ждут от Федрезерва снижения ставки. Большинство экспертов ожидает, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.

В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая, пишет MarketWatch.

"Ожидания того, что Вашингтон и Пекин смогут добиться позитивного поворота в переговорах, если встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках G20 состоится, остаются слабыми", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в ходе саммита G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня.

Лидерами роста на торгах в Токио являются акции ИТ-компании Rakuten (+3,8%) и телекоммуникационной группы SoftBank (+2,3%), в то время как бумаги производителя полупроводникового оборудования Advantest теряют в цене 3,9%.

В Гонконге дорожают акции девелоперов - Wharf Real Estate Investment (+3,6%) и New World Development (+3,1%), а также Sunny Optical (+1,5%) и нефтекомпании CNOOC (+2,4%).

Стоимость бумаг южнокорейского производителя электроники Samsung опустилась на 0,7%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 0,9%. В Австралии дешевеют акции сырьевых компаний, бумаги Beach Energy упали в цене на 2,1%, Rio Tinto - на 1,3%.