Йеменские повстанцы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Йеменские мятежники-хуситы нанесли очередной удар по международному аэропорту в городе Абха на юге Саудовской Аравии, сообщает в понедельник телеканал "Пресс-ТВ".

По данным телеканала, атака была осуществлена с помощью дронов.

В конце прошлой недели пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных хуситами, были перехвачены силами ПВО Саудовской Аравии.

В субботу повстанцы-хуситы атаковали аэропорт в Абхе, а также еще один аэропорт в соседней провинции Джизан.