Йеменские повстанцы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Йеменские мятежники-хуситы нанесли очередной удар по международному аэропорту в городе Абха на юге Саудовской Аравии, сообщает в понедельник телеканал "Пресс-ТВ".
По данным телеканала, атака была осуществлена с помощью дронов.
В конце прошлой недели пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных хуситами, были перехвачены силами ПВО Саудовской Аравии.
В субботу повстанцы-хуситы атаковали аэропорт в Абхе, а также еще один аэропорт в соседней провинции Джизан.
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