Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае сократилось на 21%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае 2019 года составило $2 млрд 780 млн 952,21 тыс., что на 20,9% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-май 2019 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $14 млрд 449 млн 253,93 тыс. (рост на 28,7% по сравнению с январем-маем 2018 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $8 млрд 615 млн 103,07 тыс. (рост на 16,8%), импорт - $5 млрд 834 млн 150,86 тыс. (рост на 51,3%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (78,02%), нефтепродукты (2,55%), природный газ (10,12%), электроэнергию (0,6%), плодоовощную продукцию (2,8%), чай (0,04%), масла растительного и животного происхождения (0,08%), сахар (0,09%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,14%), химическую продукцию (0,35%), пластмассы и изделия из них (1,04%), хлопок (0,8%), хлопковое волокно (0,14%), черные металлы и изделия из них (0,29%), алюминий и изделия из него (0,43%), прочее (2,51%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 10,85%, табак и табачную продукцию – 0,68%, фармацевтическую продукцию – 1,95%, удобрения – 0,86%, пластмассы и изделия из них – 2,55%, дрова и древесную продукцию – 1,85%, одежда и аксессуары для одежды – 1,65%, черные металлы и изделия из них – 6,59%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 18,11%, транспортные средства и запчасти – 7,75%, мебель – 0,67%, прочее – 46,49%.

Во внешнеторговых операциях в январе-мае 2019 года задействовано 6,068 тыс. государственных и частных предприятия, 12,328 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 174 страной.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-мае проводил с Италией (29,68% от общего экспорта), Турцией (11,41%), Китаем (7%), Индией (5,56%), Германией (5,51%),

Израилем (5,2%), Испанией (4,95%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил со Швейцарией (14,2%), Россией (14%), Турцией (9,72%), Китаем (8,29%), США (6,59%), Германией (4,85%), Ираном (4,6%), Канадой (3,63%).

Н.Аббасова