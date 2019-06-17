Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано близ Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в 866 км северо-восточнее города Торанга на Северном острове в Новой Зеландии, сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 09:02 мск в понедельник землетрясения имел координаты -30.99 градуса южной широты и -177.38 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень разрушительное".

Кроме того, в воскресенье в этом же районе было зарегистрировано три землетрясения магнитудой от 5,7 до 6,3.