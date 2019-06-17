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Дальнее зарубежье 17.06.2019 11:23

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано близ Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в 866 км северо-восточнее города Торанга на Северном острове в Новой Зеландии, сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 09:02 мск в понедельник землетрясения имел координаты -30.99 градуса южной широты и -177.38 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень разрушительное".

Кроме того, в воскресенье в этом же районе было зарегистрировано три землетрясения магнитудой от 5,7 до 6,3.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]