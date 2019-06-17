Россия за 2018 года поставила на экспорт боевую авиацию и авиатехнику более чем на $6 млрд , сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Авиационная и вертолетная техника традиционно лидирует среди продукции, поставляемой Рособоронэкспортом на мировой рынок. В 2018 году мы экспортировали боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, двигателей и имущества для ВВС на сумму свыше $6 млрд", - заявил он в понедельник в связи с открывающимся международным авиационно-космическом салоном Paris Air Show 2019 в Ле Бурже.
5 апреля Михеев сказал, что в целом портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет около $51 млрд. По его словам, с начала 2019 года компания отправила иностранным заказчикам продукцию военного назначения на $5,7 млрд.
Михеев заявил, что "из-за недобросовестной конкуренции в отношении российского оружия" натурных образцов российской военной продукции в Ле Бурже не будет.
Как сообщал "Интерфакс", Россия покажет на открывающемся в понедельник авиасалоне в Ле Бурже самолёт-амфибию Бе-200 и многоцелевой вертолёт "Ансат", военная продукция будет представлена только моделями.
По данным "Рособоронэкспорта", в Ле Бурже иностранные заказчики смогут ознакомиться почти с 250 образцами вооружения и военной техники, производимыми в России.
"Вряд ли кто-то еще может представить столько продукции, которая прошла проверку в реальных боевых условиях", - Михеев.
В ходе Paris Air Show 2019 "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с партнерами со всего мира, сообщил сайт компании.
Основным экспонатом ОАК на авиасалоне в Ле Бурже станет самолёт-амфибия Бе-200: он примет участие в лётной программе и будет доступен на статической экспозиции.
Холдинг "Вертолёты России" впервые представит в Европе лёгкие многоцелевые вертолёты "Ансат" в медицинской и VIP комплектациях, которые будут демонстрироваться как на статике, так и в лётной программе авиасалона.
В марте глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил "Интерфаксу", что для России выставка в Ле Бурже потеряла актуальность. "Конечно, там какое-то присутствие наше будет, но сказать, что мы ставим себе акцент на таком глобальном присутствии на "Ле Бурже" - такого не будет", - сказал тогда Мантуров.
Ранее он заявлял, что "Ле Бурже" и "Фарнборо" "себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки".
Как сообщалось, в 2018 году британский авиасалон "Фарнборо" прошёл без России, так как организатор запретил России выставлять продукцию военного назначения даже в виде моделей и видеопрезентаций. Позже российская сторона приняла решение не участвовать в экспозиции и гражданской продукции.
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