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Дальнее зарубежье 17.06.2019 13:50

США могут перенести на ноябрь публикацию плана по ближневосточному урегулированию - спецпредставитель Трампа

Спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт заявил о возможности переноса на ноябрь публикации плана Вашингтона по урегулированию на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что если рассуждать логически, если мы хотим дождаться формирования нового (израильского - ИФ) правительства, то нам действительно следует подождать (с публикацией плана - ИФ) до 6 ноября", - сказал Гринблатт в интервью "Джерузалем пост".

Администрация президента США Дональда Трампа ранее уже переносила публикацию плана после того, как парламент Израиля принял решение о самороспуске, что привело к назначению на 17 ноября новых выборов.

Реализацией плана США по урегулированию на Ближнем Востоке, который Трамп называет "сделкой века", занимаются старший советник, зять президента Джаред Кушнер, а также Джейсон Гринблатт.

План Трампа по ближневосточному урегулированию, основанный на финансовых и экономических методах воздействия, изначально предполагалось представить на конференции в Бахрейне 25 июня.

По словам Гринблатта, администрация США сейчас сосредоточена на подготовке к этой конференции.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ПЛАН, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]