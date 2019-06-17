МИД Армении не видит проблемы во встрече посла РФ с экс-президентом Кочаряном

Встреча посла России в Армении Сергея Копыркина с экс-президентом республики Робертом Кочаряном не является нарушением дипломатических норм, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян.

"В рамках дипломатических норм протокола посол не совершал какого-либо проступка, и это не может стать предметом обсуждений в МИД", - сказал Ованнисян на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям.

На заседании депутат от фракции "Светлая Армения" Арман Бабаджанян поинтересовался у замминистра, известны ли ему подробности разговора посла России с бывшим президентом Армении. "Почему до сих пор посол не вызван в МИД, чтобы предоставить разъяснения в связи со встречей с Кочаряном?" - спросил Бабаджанян.

В свою очередь председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян заявил, что лично для него эта встреча была неприемлемой.

Как сообщалось, 13 июня Копыркин встретился с бывшим президентом республики Кочаряном.

"Встреча состоялась в офисе Кочаряна сегодня. Встреча продлилась более часа и прошла в формате тет-а-тет", - сообщил "Интерфаксу" руководитель офиса экс-президента Армении Виктор Согомонян.

В минувшее воскресенье спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил журналистам, что не приветствует встречу посла России с Кочаряном.

"Я не приветствую эту встречу. В конце концов, посол какой-либо страны может встретиться с представителями всего спектра политического поля, но здесь есть что-то другое - те обвинения, которые предъявлены этому лицу, немного вытесняют этого человека из чистого политического поля. Здесь речь идет о многих других качествах, заинтересованности, именно поэтому я и не приветствую. То есть, я не вижу Роберта Кочаряна в качестве политического деятеля и представителя политического поля, иначе я бы приветствовал общение с послом России или каким-либо другим послом", - сказал Мирзоян.

Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году.

18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

Кроме того, 7 июня суд общей юрисдикции Еревана признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.

Вместе с тем, 12 июня Апелляционный суд Армении приступил к рассмотрению жалоб Генпрокуратуры республики на решения суда об освобождении и прекращении уголовного дела.