Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.06.2019 12:02

МИД Армении не видит проблемы во встрече посла РФ с экс-президентом Кочаряном

Встреча посла России в Армении Сергея Копыркина с экс-президентом республики Робертом Кочаряном не является нарушением дипломатических норм, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян.

"В рамках дипломатических норм протокола посол не совершал какого-либо проступка, и это не может стать предметом обсуждений в МИД", - сказал Ованнисян на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям.

На заседании депутат от фракции "Светлая Армения" Арман Бабаджанян поинтересовался у замминистра, известны ли ему подробности разговора посла России с бывшим президентом Армении. "Почему до сих пор посол не вызван в МИД, чтобы предоставить разъяснения в связи со встречей с Кочаряном?" - спросил Бабаджанян.

В свою очередь председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян заявил, что лично для него эта встреча была неприемлемой.

Как сообщалось, 13 июня Копыркин встретился с бывшим президентом республики Кочаряном.

"Встреча состоялась в офисе Кочаряна сегодня. Встреча продлилась более часа и прошла в формате тет-а-тет", - сообщил "Интерфаксу" руководитель офиса экс-президента Армении Виктор Согомонян.

В минувшее воскресенье спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил журналистам, что не приветствует встречу посла России с Кочаряном.

"Я не приветствую эту встречу. В конце концов, посол какой-либо страны может встретиться с представителями всего спектра политического поля, но здесь есть что-то другое - те обвинения, которые предъявлены этому лицу, немного вытесняют этого человека из чистого политического поля. Здесь речь идет о многих других качествах, заинтересованности, именно поэтому я и не приветствую. То есть, я не вижу Роберта Кочаряна в качестве политического деятеля и представителя политического поля, иначе я бы приветствовал общение с послом России или каким-либо другим послом", - сказал Мирзоян.

Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году.

18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить Кочаряна из-под ареста. 20 мая производство по уголовному делу против экс-президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд.

Кроме того, 7 июня суд общей юрисдикции Еревана признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав.

Вместе с тем, 12 июня Апелляционный суд Армении приступил к рассмотрению жалоб Генпрокуратуры республики на решения суда об освобождении и прекращении уголовного дела.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, РОССИЯ, ПОСОЛ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 20 июня в Вашингтоне Ереван должен следовать международным требованиям по разрешению карабахского конфликта – МИД Азербайджана Баку считает абсурдным обвинения Еревана в адрес Азербайджана в расизме - МИД Баку обвинил Ереван в использовании футболиста Мхитаряна в политических целях Главы МИД Азербайджана и Армении провели короткую беседу в кулуарах министерской встречи «Восточного партнерства» в Брюсселе Рассуждения Мнацаканяна о демократических тенденциях фальшивы на фоне оккупации азербайджанских территорий – МИД Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]