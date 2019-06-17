Бывший заключенный, подозреваемый в убийстве 4 человек на западе Азербайджана, добровольно сдался полиции - Генпрокуратара и МВД

Бывший заключенный Эльнур Сулейманов, устроивший стрельбу на базаре в Агстафинском районе (запад Азербайджана -ИФ), добровольно сдался местной полиции и сдал автомат "Калашникова", говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

"Стрельба произошла в понедельник в районе 08.00 утра по местному времени на рынке продажи сельхозпродцукции в селе Беюк Кесик Агстафинского района. В результате первичного расследования выяснилось, что это тяжкое преступление совершено жителем села Садыхлы этого же района Эльнуром Сулеймановым в целях отмщения на почве личных взаимоотношений. Также было установлено, что стрельба была совершена с использованием автомата "Калашникова", - отмечается в информации.

В результате стрельбы скончалась работающая продавцом на базаре жительница села Садыхлы и двое ее сыновей, а также жительница села Ахгель, еще трое человек получили тяжелые ранения.

По данным правоохранительных органов, в результате проведенных безотлагательных операционно-розыскных и опережающих профилактических мероприятий Э.Сулейманов добровольно сдался сотрудникам Агстафинского районного отделения полиции и предъявил оружие, использованное им в ходе совершения преступления.

По факту случившегося районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 120.7.2 УК (преднамеренное убийство двух и более лиц) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) и назначены соответствующие экспертизы.

"Э.Сулейманову предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления по указанным статьям и решением суда выбрана мера пресечения в виде ареста. С учетом степени тяжести произошедшего, вызвавшего широкий резонанс, а также для всестороннего, полного и объективного расследования преступления, в Агстафинский район командирована группа экспертов из сотрудников Генпрокуратуры и МВД", -подчеркивается в сообщении.

В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Н.Аббасова