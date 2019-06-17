Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9164 RUR   0.0263 GBR   2.1547 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.28 1.14 Brent 61.31 1.34

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.06.2019 13:25

Азербайджанский газ по TANAP достиг Европы - SOCAR

Азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) достиг турецко-греческой границы, отмечается в информации, размещенной компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на официальной странице в соцсети Facebook.

«Азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз, транспортируемый по газопроводу TANAP, в День национального спасения - 15 июня - достиг границы с Европой»,- отмечается в информации.

Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу.

Генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол ранее заявил, что Транс-Анатолийский газопровод к 1 июля 2019 года будет готов к поставкам азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по TANAP и по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) ожидается в середине 2020 года.

Как сообщалось, церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. До сих пор по газопроводу в Турцию транспортировано около 1,8 млрд кубометров газа.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). Стоимость проекта составляет $7 млрд.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ЕВРОПА


Похожие новости


Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину РФ, ЕК и Украина могут провести трехсторонние консультации по газу во второй половине сентября Значение поставок газа в Европу из каспийского региона будет возрастать с каждым годом – генсек GECF SOCAR ждет начала коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по TAP во II полугодии 2020г Газпром надеется на рост спроса на российский газ в Европе в среднесрочной перспективе OMV торопит Газпром бороться за предпочтения автовладельцев на фоне отказа от дизеля в Европе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]