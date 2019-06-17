Азербайджанский газ по TANAP достиг Европы - SOCAR

Азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) достиг турецко-греческой границы, отмечается в информации, размещенной компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на официальной странице в соцсети Facebook.

«Азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз, транспортируемый по газопроводу TANAP, в День национального спасения - 15 июня - достиг границы с Европой»,- отмечается в информации.

Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу.

Генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол ранее заявил, что Транс-Анатолийский газопровод к 1 июля 2019 года будет готов к поставкам азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по TANAP и по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) ожидается в середине 2020 года.

Как сообщалось, церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. До сих пор по газопроводу в Турцию транспортировано около 1,8 млрд кубометров газа.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). Стоимость проекта составляет $7 млрд.

Н.Аббасова