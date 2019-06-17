Глава Huawei оценил потерянную выручку в результате американских санкций в $30 млрд

Санкции США в отношении Huawei Technologies Co. будут стоить китайской компании потерянной выручки в размере $30 млрд в ближайшие два года, заявил основатель и CEO Huawei Жэнь Чжэнфэй, впервые дав оценку потенциальных потерь.
Он отметил, что выручка Huawei останется на уровне 2018 года - порядка $100 млрд, как в 2019 году, так и в 2020 году.
Huawei, однако, планирует сохранить неизменным бюджет на R&D, заявил Жэнь Чжэнфэй.
Как сообщалось, Вашингтон внес Huawei в список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий.
Жэнь Чжэнфэй заявил в понедельник, что удивлен масштабом атаки Вашингтона на его компанию. Приостановка сотрудничества с Google, в результате которой Huawei потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android, а также множества приложений, может привести к падению продаж смартфонов компании за пределами КНР на 60%.
Глава Huawei признал, что американские санкции могут свести на нет преимущество компании перед конкурентами, такими как Ericsson AB и Nokia Oyj, которое он шаг за шагом завоевывал в последние два года.
"Мы не ожидали, что власти США так решительно атакуют Huawei. Мы не ожидали, что Штаты нанесут столь масштабный удар по нашей цепочке поставок - не только заблокируют поставки компонентов, но и доступ к международным организациям", - цитирует Жэнь Чжэнфэя агентство Bloomberg.
Huawei намерена активизировать выпуск собственных чипов, а также искать альтернативные возможности для сохранения своих конкурентных преимуществ как в сфере смартфонов, так и в сегменте 5G.
"Мы не ожидаем, что ущерб будет серьезным. К 2021 году мы возродимся", - заявил Жэнь Чжэнфэй.
Он сообщил, что компания намерена в течение пяти лет инвестировать $100 млрд в повышение эффективности и доступности сетевой инфраструктуры, сообщает агентство "Синьхуа".
По его словам, несмотря на финансовые трудности Huawei не планирует сокращать затраты на исследования и готова увеличивать вложения в развитие теоретической науки в будущем.
Газпром за 5,5 месяцев 2019г снизил экспорт газа на 6,3% - до 87,8 млрд куб. м
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 16 нарушений - Минобороны Азербайджана
Президент Аргентины обещал провести расследование в связи с отключением электроэнергии по всей стране
Бывший заключенный, подозреваемый в убийстве 4 человек на западе Азербайджана, добровольно сдался полиции - Генпрокуратара и МВД
Сбежавшая из гаража медведица покусала двоих жителей Саратовской области
Реализация нацпроекта "Здравоохранение" сделает медицину высокоэффективной - Медведев
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ЕС ожидает от Ирана соблюдения ядерной сделки
В случае отказа Ирана от обязательств по ядерной сделке следует ужесточить санкции - Нетаньяху
Спецслужба Киргизии считает Атамбаева причастным к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви