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Транспорт и связь 17.06.2019 13:56

Глава Huawei оценил потерянную выручку в результате американских санкций в $30 млрд

Санкции США в отношении Huawei Technologies Co. будут стоить китайской компании потерянной выручки в размере $30 млрд в ближайшие два года, заявил основатель и CEO Huawei Жэнь Чжэнфэй, впервые дав оценку потенциальных потерь.

Он отметил, что выручка Huawei останется на уровне 2018 года - порядка $100 млрд, как в 2019 году, так и в 2020 году.

Huawei, однако, планирует сохранить неизменным бюджет на R&D, заявил Жэнь Чжэнфэй.

Как сообщалось, Вашингтон внес Huawei в список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Жэнь Чжэнфэй заявил в понедельник, что удивлен масштабом атаки Вашингтона на его компанию. Приостановка сотрудничества с Google, в результате которой Huawei потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android, а также множества приложений, может привести к падению продаж смартфонов компании за пределами КНР на 60%.

Глава Huawei признал, что американские санкции могут свести на нет преимущество компании перед конкурентами, такими как Ericsson AB и Nokia Oyj, которое он шаг за шагом завоевывал в последние два года.

"Мы не ожидали, что власти США так решительно атакуют Huawei. Мы не ожидали, что Штаты нанесут столь масштабный удар по нашей цепочке поставок - не только заблокируют поставки компонентов, но и доступ к международным организациям", - цитирует Жэнь Чжэнфэя агентство Bloomberg.

Huawei намерена активизировать выпуск собственных чипов, а также искать альтернативные возможности для сохранения своих конкурентных преимуществ как в сфере смартфонов, так и в сегменте 5G.

"Мы не ожидаем, что ущерб будет серьезным. К 2021 году мы возродимся", - заявил Жэнь Чжэнфэй.

Он сообщил, что компания намерена в течение пяти лет инвестировать $100 млрд в повышение эффективности и доступности сетевой инфраструктуры, сообщает агентство "Синьхуа".

По его словам, несмотря на финансовые трудности Huawei не планирует сокращать затраты на исследования и готова увеличивать вложения в развитие теоретической науки в будущем.

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Тэги: КИТАЙ, HUAWEI, САНКЦИИ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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